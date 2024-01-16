شركات النقل البولندية تنهي حصارها لمعابر على الحدود مع أوكرانيا

قررت شركات النقل البولندية تعليق حصارها للمعابر الحدودية مع أوكرانيا حتى مارس المقبل.

ووقع وزير البنية التحتية البولندي داريوس كليمتشاك اتفاقا مع ممثلي صناعة النقل اليوم الثلاثاء.

وكانت شركات النقل البولندية قد أغلقت ثلاثة معابر على الحدود مع أوكرانيا المجاورة منذ 6 نوفمبر الماضي، وجاء ذلك احتجاجا على المنافسة الرخيصة من أوكرانيا، التي يحملونها المسؤولية عن تراجع أعمالهم.

ويختص الاتفاق بمعابر دوروهوسك وهريبين وكوركزفا الحدودية.

وقال كليمتشاك في وارسو "هذا لا يعني انتهاء الحوار، على العكس، سنجري محادثات مكثفة، لتنفيذ الشروط التي تم التفاوض عليها".

وكتب أحد منظمي الحصار، رافال ميكلر، على موقع اكس أن المنظمين منحوا الفرصة للوزارة. وقال "إذا لم نتمكن من التوصل إلى حلول، سنعود إلى الحدود".

يذكر أنه قبل الغزو الروسي، كانت أوكرانيا تصدر نسبة كبيرة من بضائعها عبر البحر، ولكن بعد بدء الحرب قبل نحو عامين، تم تحويل نسبة كبيرة من هذه التجارة إلى النقل البري.