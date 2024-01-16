ميناء دمياط يستقبل 6123 شاحنة و8 سفن خلال 24 ساعة

قالت هيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل 6123 شاحنة و8 سفن، بينما غادرته 6 سفن أخرى، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء حاليا 34 سفينة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25548 طن تشمل 2413 طن رمل، و9877 طن يوريا، و1100 طن مولاس، و10910 أطنان أسمنت معبأ، و1200 طن ملح معبأ، و48 طن بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38452 طن تشمل على 1300 طن خردة، و6694 طن ذرة، و3998 طن قمح، و510 أطنان زيت طعام، و14400 طن فول صويا، و2250 طن حديد، و9300 طن بضائع متنوعة.

وبيّن أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 421 حاوية مكافئة، فيما بلغ إجمالي الحاويات الواردة 595 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3781 حاوية مكافئة، منوهًا بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 143 ألفا و858 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 204 آلاف و115 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1274 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا.