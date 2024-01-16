التشيك تستعيد مجلدا دينيا مفقودا يرجع لـ5 قرون

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استعادت التشيك كتابا دينيا مهما يرجع إلى 500 عام وظل مفقودا لعقود.

وسلم ممثلو الجمارك الإيطالية المجلد شخصيا إلى أنتونين باسلر أسقف الكاثوليك المساعد في مدينة أولوموتس التشيكية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الكنيسة أن العمل الديني الذي يحمل عنوان "بوستيلا سوبر إبيستولاس إت إيفانجيليا" اختفى من مجموعة الأبرشية في بداية الحرب العالمية الثانية.

وفقد آخر أثر للمجلد في النمسا، حتى عثرت السلطات الإيطالية عليه في مزاد بمدينة تريستي المطلة على البحر الأدرياتي وصادرته قبل سنتين.

وأوضحت الكنيسة أن الكتاب القيم نشر عام 1518 في مدينة بازل السويسرية وتم تغليفه بالجلد في بافاريا ووصل إلى موقع يتبع التشيك الآن في القرن الـ 16.

ويضم الكتاب المزخرف ببذخ بالنقوش على الخشب تفسيرات لعظات الأحد وقراءات من الإنجيل، كأساس لإعداد العظات على سبيل المثال.