وائل الدحدوح يغادر مطار العريش على متن طائرة قطرية إلى الدوحة

غادر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، برفقة اثنين من المصابين الفلسطينيين إلى قطر على متن طائرة أقلعت مساء اليوم الثلاثاء، من مطار العريش الدولي بشمال سيناء إلى الدوحة.

وأكد مصدر بشمال سيناء، أن وائل الدحدوح وصل من معبر رفح البري بسيارة دبلوماسية تتبع السفارة القطرية إلى مطار العريش، حيث انتظرت الطائرة القطرية من طراز "C130"، وصوله بعد أن أفرغت مساعدات مقدمة للشعب الفلسطيني عبارة عن مراتب، ومواد غذائية.

وكان الصحفي وائل الدحدوح، وصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري وتم إنهاء إجراءات دخوله بواسطة الجهات المعنية المصرية.