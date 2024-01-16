أظهر المسح ربع السنوي لبنك كندا المركزي تراجع ثقة الشركات في كندا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي زادت فيه نسبة الشركات التي تتوقع ركود الاقتصاد الكندي خلال العام الحالي مقارنة بالنسبة المسجلة في الربع الثالث.

وأشار البنك إلى تراجع مؤشر الثقة طوال الشهور الثلاثة للربع الأخير حيث بدأ المؤشر عند مستوى 22% وانتهى إلى 9% في نهاية العام.

وارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع ركود الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 38% خلال الربع الأخير من العام مقابل 33% في الربع الثالث.

كما يتوقع 54% من الشركات استمرار معدل التضخم فوق مستوى 3% خلال العامين الحالي والمقبل، مقبل 53% كانت تتوقع ذلك في الربع الثالث.

ويتوقع 75% من الشركات عودة معدلات نمو الأجور إلى طبيعتها خلال العام المقبل.

في المقابل تراجع معدل التضخم الذي يتوقعه المستهلكون للسنوات الخمس المقبلة إلى 62ر2% مقابل 75ر2% خلال الربع الثالث من العام المضي.

وتراجعت مؤشرات المبيعات المستقبلية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى سالب 10% مقابل صفر في المئة خلال الربع الثالث.