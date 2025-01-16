منظمو أولمبياد باريس: تم إعادة عدد قليل من الميداليات التالفة

قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس صيف العام الماضي 2024، إن عددا قليلا من الميداليات التي حصل عليها المتنافسون في الأولمبياد بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين، قد تم إعادتها بسبب وجود تلف بها.

وذكرت بوابة "لا ليتر" الفرنسية أن أكثر من 100 ميدالية جرى إعادتها من الرياضيين، بعدما وعد المنظمون باستبدال أي ميدالية بها تلف أو تآكل غير عادي.

وقال المنظمون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكننا القول أن نسبة قليلة جدا من الميداليات قد عادت، إنها نسبة مئوية ضئيلة بالنسبة لـ5084 ميدالية تم تقديمها".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنه سيتم إرسال الميداليات الجديدة في الأسابيع المقبلة.

وكان أول طلب استبدال للميداليات في أغسطس من العام الماضي.

وأوضحت دار سك العملة الفرنسية (مونيه دي باريس)، في بيان لها، أنها تحاول فهم سبب التلف الموجود في الميداليات وكذلك تغيير طريقة صنعها.