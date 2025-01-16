ألفار روميو تطلق نسخا جديدة محدودة من سيارات جوليا وستلفيو وتونالي

طرحت شركة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية ألفا روميو نسخا خاصة جديدة باسم إنتينسا من طرز جوليا وستلفيو وتونالي لعام 2025.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هذه النسخ الجديدة لا تتضمن أي تغييرات ميكانيكية عن النسخ السابقة بل تلتزم بدلاً من ذلك بتحسين المظهر. تضيف جميع الطرز الثلاثة عجلات سوداء حصرية بلمسة نهائية ماسية ذهبية فاتحة مقاس 20 بوصة في السيارتين ستلفيو وتونالي، ومقاس 19 بوصة في السيارة جوليا.

في الوقت نفسه يستمر المظهر الأسود والذهبي مع ملاقط المكابح السوداء التي تحمل شعار ألفا بخط ذهبي. في حين تذهب السيارتان ستلفيو وجوليا إلى أبعد من ذلك بإضافة العلم الإيطالي إلى أغطية المرايا.

ومع وقف إنتاج السيارة جوليا كوادريفوجليو أصبحت كل سيارات جوليا وستلفيو بنفس المحرك التربو سعة لترين ويتكون من 4 اسطوانات. وتصل قوة المحرك إلى 280 حصانا مع عزم شدته 306 أرطال لكل قدم مكعبة، وناقل حركة يعطي 8 سرعات يتم التنقل بينها آليا. كما أن السيارة جوليا متاحة في فئتين الأولى ذات دفع خلفي والثانية ذات دفع رباعي، في حين تعمل السيارة ستلفيو بالدفع الرباعي.

وبحسب ألفا روميو فإن مجموعة سيارات إنتينسا متاحة حاليا للحجز، ويبدأ سعر السيارة تونالي إنتينسا من 46490 دولارا وجوليا إنتينسا 99ر51 ألف دولار وستلفيو إنتينسا 39ر57 ألف دولار.