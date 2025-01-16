قيادي بحزب الشعب الجمهوري: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

قال عمرو فاروق الشريف، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة والذي تم برعاية مصرية، يعكس حجم الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية على مدار الفترة الأخيرة على وجه التحديد، والدور التاريخي الذي تلعبه القاهرة لحل القضية وعدم تفريغها من مضمونها.



ورحب القيادي بحزب الشعب الجمهوري بالاتفاق، قائلا:" يتضمن بنوداً تهدف لوقف شامل وفوري لإطلاق النار بين الجانبين، حيث تعهد الطرفان بوقف جميع أشكال التصعيد العسكري، وهو ما يعني ضمان حماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية، إضافة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بعبور المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى قطاع غزة، بما يشمل الغذاء، والدواء، والوقود، لتخفيف المعاناة عن السكان المحاصرين، وهي خطوة جادة لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع".

وأشار فاروق، إلى أن الاتفاق نقطة تحول حقيقية فى القضية، ومع استمرار الجهود الداعمة لحل القضية من المتوقع ان يكون بداية لحل القضية، وهو ما يعني أن هناك مسئولية دولية تتمثل فى تنفيذ مخرجات الاتفاق وسريان الهدنة على أمل أن يكون هناك حل عاجل للقضية لضمان عودة الهدوء والاستقرار للمنطقة بعد حالة الصراع الكبيرة التي شهدتها خلال الأشهر الماضية.

وأشاد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بالدور المصري عبر التاريخ الداعم للقضية، مؤكدا أن مصر تلعب دور محوري ورئيسي فى القضية، وتواصل جهودها طوال الوقت للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، ومن ثم كانت ولا تزال نموذج الوسيط النزيه بين الطرفين، فضلا عن التنسيق مع الأطراف الدولية إذ تواصلت مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لتوفير غطاء دولي للجهود الرامية إلى التهدئة.