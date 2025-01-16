كبار مسؤولي إدارة ترامب يشاركون في تمرين على الانتقال في البيت الأبيض

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شارك كبار المسؤولين من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بمن فيهم غالبية مرشحيه للوزارات، في تمرين للانتقال إلى البيت الأبيض استضافه فريق الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض بأن التمرين، الذي ترأسته مستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود-راندال، عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض وشارك فيه عدد كبير من أعضاء حكومة بايدن المنتهية ولايتها خلال جلسة استمرت ساعتين.

ويُعد هذا التمرين جزءا رئيسيا من عمليات الانتقال الرئاسي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث يتيح للفريقين المنتهية ولايته والوافد فرصة التدرب على كيفية التعامل مع وإدارة مجموعة من الأزمات الأمنية الوطنية.

وشمل سيناريو يوم الأربعاء محاكاة إدارة هجمات إرهابية محتملة وتفشي إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى تحديات أخرى.