ألمانيا تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تقدم كبير

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه تقدم كبير، ولكنها حذرت من وجود تحديات أخرى مقبلة.

وقالت بيربوك، اليوم الخميس، للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "أيه آر دي": "لا يوجد شيء مؤكد، حسبما يظهر الوضع العالمي عادة، ولكن هناك طفرة كبيرة تحدث الآن".

وأوضحت الوزيرة الألمانية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، جاء نتيجة 15 شهرا من العمل الجاد منذ اندلاع الحرب عقب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من عام 2023.

وقالت بيربوك، إنه يتعين إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت: "من المهم الآن تنفيذ ما أعددناه.. وألمانيا مستعدة لذلك".

وأفادت بيربوك، بأن الدول الأوروبية يمكنها المساعدة في إصلاح معبر رفح، قائلة إن المعبر الحدودي تضرر، ويمكن للاتحاد الأوروبي تقديم الدعم في ذلك.

وأضافت بيربوك، أنها سعدت بنبأ التوصل للاتفاق مساء أمس الأربعاء، قائلة: "تلقيت هذا النبأ المؤثر الليلة الماضية.. كدت أبكي مجددا".