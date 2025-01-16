رويترز: الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان اليوم

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس القوات المسلحة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس.

وأوضح أحد المصادر الدبلوماسية لـ«رويترز»، أن العقوبات ترجع إلى استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات، فضلاً عن رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

وأمس الأربعاء، أصدر البرهان، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق باتهامات طالت أفرادا من الجيش بارتكاب انتهاكات وقتل مدنيين في قرى بولاية الجزيرة (وسط).

جاء ذلك بعد أن اتهمت قوى مدنية وسياسية، الاثنين، أفرادا في الحيش السوداني بارتكاب «انتهاكات» في ود مدني وقرى شرقي الجزيرة بعد سيطرة الجيش عليها، وقتل 13مدنيا في قرية كمبو طيبة، وفق وسائل إعلام محلية.

ونص القرار على أن «تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق، والحصول على الشهادات والأقوال، واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث، وجمع الشهود».

وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل أيضا في «توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال عملية التحقيق، وإعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التي يتم التوصل إليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية».

وحدد القرار مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعا، كي ترفع اللجنة تقريرها الختامي إلى الجهات المختصة.