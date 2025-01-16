 وزير خارجية الأردن يدعو الكيان الإسرائيلي للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الأردن يدعو الكيان الإسرائيلي للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار مع لبنان

بيروت - قنا
نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 6:57 م | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 6:57 م

دعا أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، الكيان الإسرائيلي لضرورة الالتزام ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع لبنان، ووقف اعتداءاته على السيادة اللبنانية.

وشدد الصفدي، في تصريحات عقب اجتماعه مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، على موقف بلاده الداعم للبنان واستقرار أمنه وسيادة أراضيه، معتبرا المرحلة الحالية بداية للبنان ليتجاوز كل التحديات التي تواجهه، والسير نحو مستقبل أفضل لشعبه.

كما بحث بري والصفدي، في الاجتماع، تطور الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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