كاريك: تصريحات روي كين ونيفيل لن تضغط على عملي في اليونايتد

أكد مايكل كاريك، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن لاعبي مانشستر يونايتد السابقين المعروفين بصراحتهم مثل روي كين وجاري نيفيل لا يشكلون ضغطا إضافيا على عمله.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن ملعب أولد ترافورد شهد أسبوعين مليئين بالتوتر، حيث انتهت فترة روبن أموريم التي استمرت 14 شهرا بشكل مشحون، وتولى دارين فليتشر القيادة مؤقتا قبل أن يتجه النادي إلى تعيين لاعب وسط آخر سابق في مانشستر يونايتد.

وتولى كاريك تدريب الفريق لنهاية الموسم ويبدأ مهمته مع الفريق غدا السبت بمواجهة الديربي أمام مانشستر سيتي، بينما من المقرر أن يعمل نيفيل وكين على تغطية المباراة لقناة "سكاي سبورتس".

وتحدث الثنائي مطولا هذا الأسبوع عن تعيين زميلهما السابق في فريق مانشستر يونايتد خلال بودكاست "ستيك تو فوتبول"، حيث قال نيفيل إن النادي لا يمكنه التفكير في الإبقاء عليه بعد نهاية الموسم بغض النظر عن مدى نجاحه.

وقال المدرب الجديد لمانشستر يونايتد عن ثنائي الفريق السابق السابق :" لا يشكلان ضغطا إضافيا علي . لا أشعر بهذا".

وأضاف :"أعتقد أن هذا جزء من الوظيفة. المنصب، أفهمه، أتفهم أن هناك الكثير من الآراء بعضها إيجابي، والبعض الآخر ليس كذلك".

وأوضح :" لكنني أعتقد، من ناحيتي، وبالنسبة لما قلته عن الضغط، أن هذا الأمر ليس له صلة تماما بالنسبة لي فيما يتعلق بكيفية ذهابي للعمل وما أركز عليه".

وأردف :" تقريبا أعلم بالفعل ما نريد تحسينه وكيف نريد العمل مع اللاعبين".

وأكمل :"هناك الكثير من الآراء، الكثير يمكن أن يقال. هذه هي طبيعة العالم. لن أهتم بذلك كثيرا".

وأوضح :"أعتقد أن هذا ليس من شأني القيام به. بالنسبة لي وللاعبين والجهاز الفني، التركيز يكون على كيفية تحقيق النجاح، وهذا هو عملنا ومسؤوليتنا. هذا ما نركز عليه، وهو المكان الذي يجب أن تكون فيه عقولنا. إنه يتعلق بفعل ما نستطيع من أجل هذا النادي".