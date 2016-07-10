مصرع عامل وإصابة سائق و6 أطفال في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 4 أطفال وسائق بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل و«توكتوك» بقرية عرب بخواج بناحية قرية شطورة دارة مركز شرطة طهطا، شمالي محافظة سوهاج.

ونتج عن الحادث إصابة كل من أحمد أبو العلا محمد 27 عامًا سائق مصابًا بكسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة، محمد حسن بخيت 8 سنوات مصابًا بكسر بالقدم اليسرى، شهد علي أحمد 8 سنوات مصابة بجروح متفرقة بالوجه، علي أحمد علي 11 عامًا بكسر بالقدم اليسرى، وطفل آخر مجهول الاسم في العقد الأول من العمر مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد بخيت حسين 7سنوات مصابًا بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، دعاء رمضان سعد الدين 10سنوات مصابًا بنزيف بالمخ، محمد منتصر محمد آدم 30عامًا عامل "جثة هامدة".

وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام، كما أُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود بالحادث.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.