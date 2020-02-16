دبلوماسي روسي: الحوار مع الاتحاد الأوروبي والناتو ممكن حال تغيير سياستهما تجاهنا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ، اليوم الأحد، إن الحوار مع دول أوروبا سيصبح ممكنا حال تغيير الاتحاد الأوروبي والناتو سياستهما تجاه موسكو، وإبداء قدر أكبر من الاستقلالية في الحوار مع روسيا، وإعادة النظر في نهجها، دون النظر إلى مواقف واشنطن.

وأضاف غروشكو ـ في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم وفقا لقناة (روسيا اليوم) ـ أنه يتعين على أوروبا اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين العلاقات مع روسيا، منتقدا مبادىء الاتحاد الأوروبي الخمسة في العلاقات مع روسيا، التي تم إقرارها عام 2016 والتي أكدت أن طبيعة الحوار مع روسيا يمكن أن تتغير فقط، بعد تنفيذ اتفاقيات مينسك، وتحسين العلاقات مع دول الشراكة الشرقية وآسيا الوسطى، وتعزيز الاستقرار في الاتحاد الأوروبي، والتعاون بشأن قضايا السياسة الخارجية، وتطوير الاتصالات والتبادل.

وشدد على ضرورة أن يتخلى الناتو عن محاولات جر موسكو إلى منظومة أمن مشابهة للحرب الباردة، وأن يتوقف عن التركيز على سياسات الردع، مشيرا إلى أن الناتو رفض المشاريع التي أسهمت في تحسين الأمن "ليس فقط للدول الأعضاء في مجلس روسيا والناتو، بل وللمواطنين والمجتمعات في هذه البلدان".

وقال" إن المناقشات في مؤتمر ميونيخ تدل على أن إنشاء نظام أمني عالمي دون مشاركة روسيا، سيكون بلا مستقبل".