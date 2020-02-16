ميدو للاعبي الزمالك: الفوز على الأهلي أفضل من السوبر الإفريقي

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طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة بوقف احتفالات الزمالك بتحقيق لقب بطولة السوبر الإفريقي.

وقال ميدو في تصريحات لفضائية أبو ظبي: "لابد أن تتوقف الاحتفالات بالسوبر الإفريقي من أمس، ويتم الاستعداد للأهلي ونسيان مباراة الترجي في كل شيء".

الزمالك يواجه الأهلي يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في بطولة السوبر المصري.

وتابع: "على لاعبي الزمالك أن يفهموا أنهم لو خسروا من الأهلي لن تتذكر الجماهير البطولة الإفريقية".

وأضاف: "بطولة السوبر الإفريقي أكبر وأهم كقيمة ولكن لو خيروني بين الفوز بالبطولة الإفريقية أو الفوز على الأهلي سأختار الفوز على الأحمر، لأن له شعور مختلف".

وأكمل: "الفريق الذي سيفوز بكأس السوبر المصري سيسير بشكل جيد في دوري أبطال إفريقيا، والفريق الذي سيخسر سيعاني كثيرًا".

وأكد: "بكل صراحة، لاعبو الأهلي يدخلون مباراة القمة أكثر هدوءً من عناصر الزمالك".

واستكمل: "الأهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي عندما يدخل مرماه هدفا لن يصبر وسيحاول ألا يضيع أي وقت وسيصر على إحراز أهداف كثيرة".

واختتم: "الوحيد الذي يستطيع أن ينقل هوية وشخصية الأهلي للأجانب والجدد هم أبناء النادي أمثال حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور وشريف إكرامي".