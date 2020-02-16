 شعبية رئيس الوزراء الياباني تسجل أكبر تراجع خلال عامين - بوابة الشروق
الأحد 16 فبراير 2020 2:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

شعبية رئيس الوزراء الياباني تسجل أكبر تراجع خلال عامين

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:16 م | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:16 م

كشف استطلاع للرأي في اليابان اليوم الأحد عن تراجع شعبية رئيس وزراء البلاد شينزو آبي بمقدار 8.3 نقطة عن ما كانت عليه في نتائج استطلاع أجرى الشهر الماضي، ما يعد أكبر انخفاضا لشعبية آبي خلال ما يقرب من عامين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية ونشرت نتائجه اليوم أن نسبة رضا اليابانيين عن أداء آبي بلغت 41 % مقابل 49.3 % في الاستطلاع الذي أجرته الوكالة في يناير الماضي، فيما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 46.1 %.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرى على مستوى البلاد، أعرب 82.5 % من اليابانيين عن قلقهم بشأن التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الياباني.

كما أظهر الاستطلاع أن 71.4 % يتوقعون تأثيرا سلبيا على اليابان في حال إعادة انتخاب دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم، فيما توقع 16.7 % تأثيرا إيجابيا على بلادهم لإعادة انتخابه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك