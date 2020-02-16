عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع الدكتور حسن مهدي، استشاري وأستاذ الطرق والدكتور أحمد عواد استشاري وأستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، وممثل الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، ورئيس مدينة أسوان وذلك من أجل تحقيق نقلة حضارية لمدينة أسوان وإبراز البانوراما الطبيعية والجمالية لها مع توفير مقومات جديدة للسياحة التسويقية والترفيهية سواء للمواطنين أوالسائحين.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك طموحا غير محدود لإحداث تطوير وتحديث شامل داخل مدينة أسوان من خلال الدراسة العلمية لكافة الأنشطة ومسارات الحركة المرورية بشكل واقعي للقضاء على العشوائية والتشوه البصري، وموضحًا أن البداية ستكون من السوق السياحي القديم وميدان المحطة وكورنيش النيل، بالإضافة إلى ميدان الجوزيرة والمدخل الشمالي، ثم الدخول إلى الشوارع الداخلية والجانبية، موجها بأهمية المعاينة الميدانية قبل عملية التطوير لحصر السلبيات ورصد المشاكل التي تعاني منها المدينة لوضع كل ذلك ضمن المخطط الشامل والذي سيشمل تطوير السوق السياحي القديم بطول 1300 متر من خلال رفع كفاءة الأرضيات وإعادة تصميم الممشى أمام المحلات بما يحقق أكبر سيولة لحركة المشاه وأفضل رؤية للاستمتاع بوحدات السوق السياحي.

وأضاف أشرف عطية، أنه بالنسبة لميدان المحطة سيتم إعادة تخطيط الميدان والمحاور المرورية والمداخل والمخارج بما يقضي على تكدس المركبات أمام محطة السكك الحديدية، والعمل على توفير أماكن لانتظار السيارات لخدمة المسافرين لا تؤثر على السيولة المرورية بالميدان، علاوة على خلق أماكن للتنزه، مع رفع كفاءة الواجهات المطلة على الميدان ، والاستغلال الأمثل لمسطحات المباني بما يحقق أفضل عائد استثماري وخدمي للسائح والمواطن.

وأكد أن كورنيش النيل القديم بطول 3,7 كم سيخطط توسعته في الأماكن المتاحة لعمل ممشى سياحي ترفيهي عالمي، بجانب إعادة تخطيط الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى بما يحقق أعلى استيعاب للمشاة والمتنزهين، بالإضافة إلى دراسة الإشارات المرورية بالميادين والتقاطعات، مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع تفاصيل التطوير، فضلا عن دراسة أنسب الأماكن لإنشاء جراجات أسفل الحدائق وأخرى سهلة الفك والتركيب لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد السيارات، وهو الذي يتوازى مع إعادة تصميم وتشغيل النوافير بوسط مجرى النيل على طراز عالمي.

وعقب انتهاء الاجتماع قام استشاري الطرق والتخطيط العمراني بجولة ميدانية في المواقع المستهدف تطويرها وتجميلها بمرافقة نائب المحافظ ومديري الجهات المختصة.