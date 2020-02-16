«سايبس» تستهدف 150 مليون جنيه من مبيعات الدهانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستهدف المجموعة العالمية لمواد البناء والكيماويات «سايبس» مبيعات بحوالى 150 مليون جنيه من منتجات الدهانات الصناعية فقط خلال العام الجارى، تبعا لتصريحات المهندس محمد نافع مدير الدعم الفنى للشركة.



قال نافع إن الشركة تصنع جميع أنواع الدهانات التى تستخدم فى الكبارى والطرق وكذلك بمجال الصناعات البترولية والمياه.



وذكر أن الشركة تمتلك 4 مصانع فى مصر لتصنيع جميع أنواع الدهانات بقدرة إنتاجية 200 ألف طن دهانات سنويا لتغذية السوق المحلية فقط.



بخلاف امتلاك المجموعة مصانع فى السعودية وليبيا ولبنان وجنوب أفريقيا بهدف التمكن من توفير احتياجات تلك الأسواق.



أكد أن شركته شاركت بمشروع محور روض الفرج حيث تم توفير دهانات المشروع من إنتاج الشركة، كما ساهمت الشركة بمشروعات الكبارى العائمة التابعة لهيئة قناة السويس أبرزها كوبرى الرسوة فى شرق بورسعيد.



وكذلك شاركت المجموعة فى مشروع الدائرى الاقليمى عبر توريد منتجاتها لشركة بتروجيت المنفذة للمشروع.