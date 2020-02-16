المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى بطلان عمومية «قناة السويس»

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض الدعوى التى أقامها كل من أحمد ضياء الدين حسين، وشركة الأهلى للاستثمارات، والتى يطلبان فيها ــ بوصفهما مساهمين فى رأسمال بنك قناة السويس ــ الحكم ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك التى انعقدت بتاريخ 4/4/2018، وبطلان القرارات الصادرة عنها فى هذا التاريخ، وعلى وجه الخصوص قرارها باعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فى نفس اليوم.



وأسست المحكمة قضاءها على أن دعوة مجلس إدارة تسيير أعمال البنك للجمعية العامة العادية للانعقاد، هى دعوة مبررة ولا يشوبها البطلان وأن المساهمين قد استجابوا لها بالحضور، والموافقة على المُضى فى جدول الأعمال وإجراء العملية الانتخابية، وذلك قد تم فى حضور مفوض من الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو الرقابة والاشراف بالبنك المركزى.