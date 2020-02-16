إصابة شخصين إثر حادث تصادم بالبحيرة



أصيب شخصان اليوم الأحد، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء حادث تصادم سيارة نصف نقل وموتوسيكل بطريق حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بحادث تصادم ومصابين بطريق حوش عيسى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من: "محمد بدر حسين خليل" ٥٥ سنة فرهاش حوش عيسى، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد السيد محمد سالم" ٣٧ سنة فرهاش حوش عيسى، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج.