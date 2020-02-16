قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الإعلام هو من يُضخم ظاهرة المهرجانات ومن يغنوها.

وأضاف «مرتضى» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك لائحة وقانون لدى النقابة لامتهان الغناء، بالإضافة إلى وجود لجنة فنية تضم كبار الموسيقيين تختبر من لديه موهبة كشرط لانضمامه لها، نافيًا وجود شعبة لغناء المهرجانات داخل النقابة.

وأوضح أن مغنيين هذا النوع المقدمين لطلبات الالتحاق بالنقابة يتم رفضهم، مؤكدًا وقوعهم تحت طائلة القانون كمنتحلي صفة بالإضافة إلى امتهانهم الغناء دون تصريح.

وشدد على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تفشي هذه الظاهرة، بحجة وجود معجبين لمن يغني هذا النوع، مضيفًا أن مخارج ألفاظهم خاطئة ولا يدركوا كيفية الحديث، على حد تعبيره.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بمنع التعامل مع 16 من مغنيين المهرجانات، وجميع الفرق التي تقدم أغاني المهرجانات في أغسطس الماضي.