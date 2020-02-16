«أرامكو» السعودية تعلن رفع أسعار الوقود

أعلنت أرامكو السعودية عن رفع أسعار بنزين91 و95 ابتداءً من اليوم الأحد 16 فبراير 2020.

وقالت أرامكو في بيان لها في وقت مبكر من صباح اليوم إن اسعار البنزين ستكون "(بنزين 91 بقيمة 55ر1 ريال لكل لتر)، و( بنزين 95 بقيمة 11ر2 ريال لكل لتر).

أضافت الشركة أنه ابتداءً من شهر شباط/فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

وتابعت أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكان بنزين 91 قد سجل سعر 50ر1 ريال لكل لتر، فيما يباع بنزين 95 بسعر 05ر2 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الرابع أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2019.