وزير الخارجية القبرصي يزور بروكسل للمشاركة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية نيكوس خريستودوليدس يشارك يوم غد الاثنين، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القبرصية - أن الاجتماع يناقش العديد من القضايا مع التركيز على بعض المسائل من بينها الوضع في ليبيا والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يقدم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إحاطة لوزراء الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول التطورات الأخيرة في قضايا السياسة الخارجية الحالية.

كما سيجتمع الوزراء مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار في غداء عمل يتبادلون خلاله وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن الإقليمي وتغير المناخ والتجارة.

ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس ألمانيا مساء اليوم بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن ليتوجه بعدها إلى بروكسل.