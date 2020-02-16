تداول رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الصينيين، فيديو مسرب من داخل إحدى مستشفيات استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، في مدينة ووهان، مركز تفشي المرض، يظهر نقص الإمدادات الشديد الذي يواجهه المدينة في مواجهة الفيروس.

وأظهرت كاميرا المراقبة المثبتة بداخل المستشفى، جثث 3 أطفال متوفيين بالفيروس الجديد، بينما يضعهم الأطباء في كيس بلاستيكي الشخص عكس الآخر؛ توفيرًا للمساحة، وذلك لنقل جثثهم اإلى الغرف التي تضم قتلى كورونا.

وأثار الفيروس الذي أصاب 66492 شخصًا في الصين وانتشر إلى أكثر من عشرين دولة أخرى، رعب الصين، حتى قررت تطهير الأماكن العامة وتقليل الاتصال بين الناس.

وباعت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد كميات ضخمة من المطهرات والكمامات خلال أيام فقط، منذ ظهور الفيروس في سوق لبيع المأكولات البحرية والبرية في مدينة ووهان الصينية أواخر شهر يناير 2020.

وارتفع عدد الوفيات الجديدة في الصين بشكل طفيف ليبلغ 143، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 1523 وعشرات الألوف من المصابين.