 توقيع الكشف الطبي على 357 حالة مرضية بأودية مدينتي طور سيناء وأبورديس - بوابة الشروق
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توقيع الكشف الطبي على 357 حالة مرضية بأودية مدينتي طور سيناء وأبورديس

رضا الحصري
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:07 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:07 ص

اختتمت القوافل الطبية التي شنتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، بمستشفى طور سيناء العام، ووديان مدينة أبورديس، أعمالها اليوم بتوقيع الكشف والفحص الطبي، على 357 حالة مرضية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الطبية التي أطلقت بوادي سلاف ووادي سهب بمدينة أبورديس، وقعت الكشف والفحص الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل أثبتت نجاحها، وحققت الأهداف التي نظمت من أجلها، وأهمها توفير الخدمات الطبية لقاطني الوديان دون عناء السفر إلى المستشفيات.

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