 صربيا تجذب 25 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2012 - بوابة الشروق
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صربيا تجذب 25 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2012

أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 9:53 ص


كشفت صربيا أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 25 مليار يورو منذ عام 2012.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصربى الخامس للتنمية العقارية وتنمية البنية التحتية فى العاصمة بلجراد، حيث أشار المشاركون إلى أن صربيا حققت تقدما كبيرا فى مجال التمويل العام وخفضت نسبة الدين مقارنة الناتج المحلى الاجمالى من 70 % إلى 46 % بينما سجل التضخم ماتراوح بين 5ر1 إلى 2 %.

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد صنفت صربيا بأنها رائدة جذب الاستثمارات الصديقة للبيئة وأن البلاد حققت تقدما فيما يتعلق بالتقديم فى تصنيف الاعمال الصادر عن البنك الدولى.

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