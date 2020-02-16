 يوسف بن علوي: سلطنة عمان تعمل على خفض حدة التوتر في الخليج - بوابة الشروق
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يوسف بن علوي: سلطنة عمان تعمل على خفض حدة التوتر في الخليج

د ب أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 11:17 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 11:17 ص

أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربية، مستبعدًا حصول أي مواجهة عسكرية في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم، عن بن علوي قوله، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، إن السلطنة تتواصل مع واشنطن وطهران حول ذلك "ولدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما مستبعدا حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة".

وأضاف أن لدى البعض "الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر"، واصفا إيران بأنها دولة كبيرة وجارة "وإذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورًا بالسلم".

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