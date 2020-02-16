لجنة دولية لمكافحة غسل الأموال تفتش على ثلاثة بنوك بشكل عشوائى

جدد البنك المركزى المصرى تعليماته لمكافحة غسيل الاموال، إلى البنوك وشركات الصرافات، ومكاتب المحاماة، وذلك تزامنا مع الزيارة المرتقبة لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF إلى مصر خلال شهر مارس المقبل لمراجعة وتقييم الإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



«الزيارة هى الأولى منذ عشر سنوات إلى مصر، وتهدف إلى مراجعة واختبار أنظمة وتعليمات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وفقا للقائمة التى حددتها الامم المتحدة» ــ قالت مصادر مطلعة باحد البنوك، مشيرة إلى ان اللجنة ستزور عينة عشوائية من الهيئات والشركات بالقطاع العام والخاص، تشمل ثلاثة بنوك.



وعقد المعهد المصرفى المصرى الاسبوع الماضى ورشة عمل حضرها مسئولو البنوك وشركات الصرافة ومكاتب المحاماة والمحاسبة، لمناقشة تعليمات وآليات مكافحة غسيل الاموال وتلافى نقاط الضعف وكيفية معالجتها. وقالت مصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن زيارة مجموعة العمل المالى إلى مصر، معروفة ومحددة مسبقا وفقا لجدول زمنى وذلك ضمن ما يعرف بجدول التقييم المتبادل.



ويتم تقييم مصر فى إطار المعايير الدولية التى وضعتها المنظمات الدولية حتى يكون هناك تقييم متبادل ومنبثق عن المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. والـFATF هى منظمة حكومية دولية مقرها فى العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف مجموعة العمل المالى لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضوا فى المنظمة، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك فى يونيو 2019.



ووافق مجلس النواب الاسبوع الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك فى ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم فى سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواح تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF.