 تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان - بوابة الشروق
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تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان

أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 10:02 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 10:02 ص

 أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الأحد تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما".

وقال الوزير الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن عدد الركاب وأفراد الطاقم المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن 355 شخصا، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

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