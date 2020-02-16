توقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، زيادة أرباح شركات الغزل والنسيج بعد إتمام خطة التطوير إلى 2.5 مليار جنيه، مؤكدا على ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات، وفق بيان الوزارة، اليوم.

وقال توفيق: إن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع طموح للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة وكذلك رفع جودة القطن المصرى واستعادة عرش «الذهب الأبيض» عالميا.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2018/2019.

وأوضح أن المحلج المطور بالفيوم والمحالج الجديدة الجارى توريدها، تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها «باركود» بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، مشيرا إلى أن عمليات التطوير توفر مادة خام عالية الجودة لاستغلالها فى صناعة الملابس الجاهزة خاصة لشركات القطاع الخاص.

وأكد التعاقد على توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية والتى تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية نحو 4 مرات، وإنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى؛ حيث يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن.

ووجه الوزير بسرعة التعاقد والانتهاء من تركيب 4 محالج جديدة لتكون جاهزة للعمل فى الموسم القطنى 2020/2021.

من جهته، أوضح أحمد مصطفى، رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من إنشاء أول محلج جديد مطور بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة ملك شركة مصر لحليج الأقطان، وجار العمل على تنفيذ باقى الخطة والتى تتضمن 10 محالج أخرى بما يحقق نحو 3 أضعاف الطاقة الإنتاجية للمحالج الحالية.

وبحسب البيان، وافق مجلس النواب على ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة فى الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لتوريد المعدات الجديدة، وكذلك إجراءات دمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على التحول إلى الربحية وتحسين مستويات الحوكمة وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات.

واعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة عن القوائم المجمعة للعام المالى 2018/2019، والتى أظهرت تحقيق إجمالى إيرادات بقيمة 3.9 مليار جنيه، وصافى خسارة بقيمة 2.9 مليار جنيه.