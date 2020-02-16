«إيتيدا»: تغلق موعد التقدم لبرنامج مسرع الأعمال 25 فبراير الحالى

أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» عن فتح باب التقدم للدورة السابعة عشرة من برنامج مسرع الأعمالTiec Entrepreneurship Accelerator والذى يهدف إلى مساعدة الشباب ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ناشئة تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها فى الأسواق والمجالات المختلفة.

وحدد المركز يوم 25 من شهر فبراير الجارى كموعد نهائى للتقدم للبرنامج والذى يحصل من خلاله المستفيدين على عدد من الخدمات المختلفة من ورش العمل التدريبية والجلسات الاستشارية التى تستهدف تطوير الأسس الرئيسة التى تحتاجها الشركات الناشئة مثل الإدارة والتسويق وكيفية كتابة نموذج وخطة العمل. ​​

ويتيح المركز البرنامج في 5 محافظات مختلفة هم القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية (المنصورة)، وأسيوط، والمنيا، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من ممكن من الشباب ورواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير وتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية وخطط أعمال فعالة من خلال التعليم والإرشاد.

وأوضح المركز على موقعه الإلكترونى أن المؤهلين للانضمام للبرنامج هو كل من لديه فكرة مبتكرة أو نموذج أولى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (موقع إلكترونى، وتطبيقات الهاتف، البرمجيات، تطبيقات إنترنت الأشياء، إلخ..).

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم للبرنامج هو فريق من رواد الأعمال (شخصان على الأقل فى كل فريق)، وأن يكون مصرى الجنسية (على الأقل واحد من المؤسسين يجب أن يكون مصرى الجنسية)، وكذلك ينبغى أن يكون لدى الفريق القدرة على تطوير التكنولوجيا التى يزعمون استخدامها كأساس لإنشاء الشركة.

جدير بالذكر أنه توجد دورتان من البرنامج خلال كل عام حيث تنعقد كل دورة لمدة 12 أسبوعا (3 أشهر) تتكون من ورش عمل وتدريب مكثف يستمر لمدة 18 يوما فقط خلال الدورة الواحدة ويتم خلال بقية مدة الدورة تطبيق عملى على التقنيات التى تعلمتها الفرق المشاركة لتطوير شركاتهم الناشئة.