محافظ بني سويف يحيل مدير الشؤون الإدارية للتحقيق لتدني مستوى النظافة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الهندسية بمدينة بني سويف للتحقيق، وذلك لتدني مستوى النظافة بالمبنى، حيث يتردد على مقر الادراة الهندسية العديد من المواطنين يوميا للحصول على خدمات ومعاملات حكومية تمس احيتاجاتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة اليوم الأحد، لمبنى الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف، وذلك للوقوف على مدى انتظام وتواجد العاملين، والمعوقات التي قد تواجه المنظومة ليتم تذليليها، مؤكدا أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحصول على الخدمة والتيسير على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.

والتقى المحافظ بالعاملين بالإدارة وتابع جانبا من سير العمل، موجها مدير الإدارة الهندسية بحصر الاحتياجات اللازمة لتحسين منظومة العمل وتحقيق الشفافية في الأداء وتطبيق القانون وتقديم الخدمة بمستوى أفضل وبما يخدم الصالح العام.