روحاني: جميع المؤشرات تدل على أن إيران تخطت الضغوط الأمريكية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن جميع المؤشرات تدل على أن إيران تخطت الضغوط القصوى المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

وأشار روحاني خلال مؤتمر صحفي عقد فى طهران إلى "الظروف رغم كل الأحداث الصعبة التي مرت خلال الفترة الأخيرة فقد أبدى شعبنا صمودا ومقاومة عظيمة أمام الضغوط الخارجية، ورغم أن المناوئين أرادوا أن نواجه ظروفا لا تحتمل، ولكن لحسن الحظ أن مشاكلنا هي الآن أقل من العام الماضي"، حسب وكالة فارس للأنباء.

وأضاف : "رغم أن ظروف هذا العام أصعب من العام الماضي إلا أن جميع المؤشرات تدل على أننا تخطينا الضغوط الأمريكية القصوى ولاشك أن الأمريكيين اليوم قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن المسار الذي اختاروه جرى وفق حسابات خاطئة ولن تكون مؤثرة على الشعب الإيراني".

وتابع أن "إجراءات الحظر لن تجدي الأعداء نفعا وهم مخطئون لو تصوروا أنهم يمكنهم المجيء بنا إلى طاولة المفاوضات عبر الضغوط القصوى."

وتابع قائلا إن "كل هدف أمريكا من وراء الضغوط القصوى هو أنه حينما يعاني الشعب من ظروف صعبة، أن تضطر الحكومة الإيرانية للحضور إلى طاولة المفاوضات من حالة الضعف وهو أمر غير ممكن"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال روحاني: "سنرغم العدو يوما على المجيء إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح أنه خلال مفاوضات عامي 2013 و 2014 ايضا كانت الأطراف الأخرى هي التي جاءت إلى طاولة المفاوضات وطلبت التفاوض معنا، وهم بطبيعة الحال يطلبون التفاوض معنا اليوم ايضا ولكن ينبغي عليهم العودة الى الظروف العادلة ليكون بالإمكان تحقيق هذا الأمر".