مسؤول: الإجراءات التي تطبقها الصين بدأت تكبح فيروس كورونا

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قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنغ، اليوم الأحد، إن الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا.