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مسؤول: الإجراءات التي تطبقها الصين بدأت تكبح فيروس كورونا

شنغهاي- رويترز
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 11:02 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 11:02 ص

قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنغ، اليوم الأحد، إن الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا.

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