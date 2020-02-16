في 15 مارس عام 1972 رحل الفنان زكي رستم صاحب مدرسة التقمص والإندماج في التمثيل، هو فنان من الجيل الذي حمل نهوض السينما على كتفه مع فنانين آخرين فهو من أوائل الممثلين الذين شاركوا في قيام فن السينما في مصر، فقد شارك في واحد من الأفلام الرائدة عام 1930 وهو فيلم زينب للمخرج محمد كريم، وبلغ مجمل أعماله أكثر من 60 فيلما من ذلك التاريخ وحتى عام 1966 حيث مثل آخر أفلام.

اشتهر رستم، في أدوار الشر بالأعمال السينمائية وتقمص شخصياتها ببراعة فائقة على الشاشة أشاد بها النقاد وكذلك أحبها الجمهور.

يقول الكاتب محمود قاسم في كتابه "أشرار السينما المصرية.. الوجه والقناع": "رستم هو أهم عباقرة التمثيل بلا منازع في السينما المصرية، لديه قدرة غريبة على التقمص والاندماج وأن يقنع المشاهد بأدائه مهما كان حجم الدور الذس يسند إليه، فأنت تصدم فيه بقوة حين يكون شريراً وبالقوة نفسها وهو رجل طيب، إنه ممثل يصنع الدور، مهما كان صغيراً، أو مهما تباينت أهميته".

وأكمل: "أدواته إذن هي موهبته في الأداء وتكوين جسماني مميز، وصوت أجش يستخدمه بمهارة، فهو واضح الألفاظ بطيء النطق إلى حد ما ولا يبتلع الحروف".

أما في كتاب "يوسف وهبي.. سنوات المجد والدموع" للكاتبة راوية راشد فتحكي كيف التقى رستم بالفنان الشهير يوسف وهبي مؤسس –فرقة رمسيس- وتم اختياره لتقديم شخصية القيصر في مسرحية جديدة كان يدون لها: " كان زكي قد انتهى من دراسته وحصل على البكالوريا تمهيداً للالتحاق بكلية الحقوق، وتوفى والده تركا الأسرة غارقة في الديون، هنا بدأ زكي البحث عن عمل وأثناء تواجده في أحد الأندية الرياضية، حيث كان يهوى رياضة رفع الأثقال، قال له أحد الأشخاص أن يوسف وهبي قد كان يتدرب على نفس الرياضة قبل أن يصبح صاحب فرقة، فطلب منه زكي أن يعرفه على يوسف وهبي وبالفعل أخذه إلى المسرح وعندما وقعت عين يوسف عليه عرف أنه أمام موهبة كبيرة ووجده مناسباً لأداء القيصر في مسرحية راسبوتين، فكان ينطق اللغة العربية بإتقان بالإضافة لإلمامه بالفرنسية والإنجليزية".

وحكت الكاتبة أن الهوايات المشتركة جمعت بين يوسف وهبي وزكي رستم فكلاهما جاء من نفس الخلفية الاجتماعية، وكلاهما أحب رياضة المصارعة ورفع الأثقال وكان وهبي يقول عنه: "زكي رستم مؤسس مدرسة جديدة في الأداء وهي مدرسة الإندماج، حيث يعيش الممثل في الدور الذي يؤديه وينسى تماماً الواقع الحقيقي".

بينما تحكي الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عن مدى تقمص الفنان زكي رستم لأداءه في دور رجل كبير السن يتزوج فتاة لازالت مراهقة في المدرسة، في فيلم "أين عمري"، وذلك بمذكراتها مع السيد حراني: "زكي رستم إنسان مهذب ورائع الأداء، ويندمج بشدة في دوره الذي يجسده سواء كان داخل أو خارج التصوير، وكان واقع القصة يقول إنني زوجته وأنه يغير عليّ بشدة، وفي إحدى المرات توقفت الكاميرا عن التصوير وجلسنا نستريح بعض الشيء ونتناول الطعام وحدث أنني كنت أتحدث مع يحيى شاهين وابتسمت له، فوجدت زكي رستم ينظر لي غاضباً وقالي لي لماذا تقفي هكذا؟، ولكني ابتسمت متعجبة من سؤاله، وجاء المخرج وقال لي لا تؤاخذيه فهو من طبعته أن ندمج في دوره بطريقة زائدة على الحد، فابتسمت وتكلمت معه بطلف وأفهمته أنني زوجته داخل الفيلم وليس خارجه، ولكننا ظللنا طوال أيام التصوير كلما يشاهدني أقف مع أي شخص نتحدث أحد نظرات الحيرة الحادة في عينيه، حتى أنني بدأت أخاف منه".

وأكملت ماجدة حكايتها مع زكي خلال تصوير الفيلم الذي تسبب لها في نزيف فمها: "اختلط عليه الأمر بين التمثيل والحقيقة وعندما قام بصفعي على وجهي كانت الصفعة قوية جداً وموجعة ولم يعطني مثلها في حياتي سوى شقيقي مصطفى، وفقدت الوعي عندما شاهدت فمي ينزف الدماء وعندما عدت وجدته يبكي ويقول لي بالحرف سامحيني يابنتي أنا عنيف أنا وحش، وبكيت ووجدت وجهي تورم وتوقف التصوير هذا اليوم، وعندما عدت للمنزل اتصل بي زكي وقال لي وهو يبكي سامحيني أنا لا أعي تصرفاتي وباندمج في الشخصية ولا استطيع أن أنفصل عنها...".

وفيه موقف مشابه لذلك كاد زكي رستم يخنق الفنانة أمينة رزق في فيلم "بائعة الخبز" أثناء مشهد يجمعهما، وظلت أمينة تذكره "ده تمثيل يا زكي" ولكنه لم يلتفت لها ولم يستمع لكلمات المخرج بإنهاء المشهد وظل مطبقاً على رقبتها حتى كادت تفقد الوعي من شدة تقمصه في الأداء.

وفي أحد محاضرات نور الشريف في فن التمثيل، محاضرة مصورة ومنشورة على موقع "يوتيوب"، تحدث فيها عن الفنان زكي رستم وقال: "عندنا في مصر واحد شديد العبقرية، وهو زكي رستم، وزكي فنان لم يتم تقييمه، فهو يجمع بين مدرسة التقمص واستايل خاص بيه معاً، عنده عبقرية في طريقة نطق الكلمات وإخراجها بشكل مختلف، فهو سابق النظرية، عندما كان يمثل لم يكن كتب نظريات التمثيل قد ترجمت ولكنه فطري الموهبة والتمثيل".