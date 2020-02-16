«الإتربى» الأقرب لخلافة «عز العرب» فى رئاسة «اتحاد البنوك»

رجحت مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق» أن يتولى محمد الأتربى رئيس بنك مصر رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفا لهشام عز العرب رئيس التجارى الدولى فى دورة الاتحاد الجديدة المقرر لها مارس المقبل.

وتولى عز العرب رئاسة اتحاد بنوك مصر قبل ست سنوات كأول رئيس بنك خاص وشغل المنصب لدورتين متتاليتين، ولا تتيح لائحة الاتحاد الترشح لدورة ثالثة.

واستطاع عز العرب خلال رئاسته للاتحاد نقله إلى مصاف الاتحادات الإقليمية والعالمية من خلال المشاركة فى العديد من المنديات والتشريعيات التى تتعلق بالعمل المصرفى. كما تبنى الاتحاد مبادرات اجتماعية خاصة فى التعليم والتطوير العمرانى حظيت باحترام كثير من المؤسسات، إلى جانب دورات تعمل على رفع الوعى المصرفى والثقافة المصرفية.

وتمكن الاتحاد فى ولاية عز العرب حسم كثير من القضايا المرتبطة بالعمل المصرفى منها بعض التشريعيات وملف الضرائب الذى كان معلقا بين الاتحاد والمالية لسنوات قبل حسم نقاط خلاف كثيرة به.

وخصص اتحاد بنوك مصر برئاسة عز العرب مؤخرا نحو 25% من موازنة مبادرة «من عشوائية إلى عيشة وهوية» لتطوير التعليم كأحد أهم الاهداف التى اهتم بها الاتحاد فى سنوات تولى عز العرب.

ومن المنتظر ان يشكل المجلس الجديد للاتحاد عقب انتخابات مقرر لها مارس، وتتمثل فيها البنوك العامة والخاصة، ويعمل اعضاء الاتحاد الجدد على ممارسة وظائف الاتحاد وعلى رأسها التدريب، وعرض ابرز المستجدات المصرفية على الساحة المحلية والعالمية من خلال لجان متخصصة فى جميع الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية.

وينسق الاتحاد دائما مع البنك المركزى فى كثير من الملفات التى تخدم الاقتصاد المصرى والعمل المصرفى.

ويشغل محمد الاتربى الاقرب لرئاسة اتحاد بنوك مصر، منصب نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى رئاسته لبنك مصر ثانى اكبر بنك فى السوق المصرفية.