إدموند وسيبي يلتقيان مجددا في نهائي نيويورك للتنس

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سيلتقي البريطاني كايل إدموند والإيطالي أندرياس سيبي للمرة الثانية في غضون شهر واحد عندما يلعب الاثنان في نهائي بطولة نيويورك المفتوحة للتنس.

وتأهل إدموند بفوزه على الصربي ميومير كتسمانوفيتش المصنف 54 عالميا بنتيجة 6-4 و6-1 في الدور قبل النهائي ليل السبت باستاد ناساو كوليسيوم في لونج أيلاند.

وصعد سيبي بعد تفوقه على التايواني جيسون جونج المصنف 131 على العالم بواقع 6-3 و6-2.

والتقى إدموند وسيبي خمس مرات، كان آخرها في أوكلاند في يناير كانون الثاني، عندما فاز اللاعب البريطاني بمجموعتين متتاليتين ليحسن نتائجه أمام منافسه الإيطالي إلى أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وتحقق لقب إدموند الوحيد في أنتويرب عام 2018، بينما يملك سيبي (35 عاما) ثلاثة ألقاب في مسيرته لكنه لم يحقق أي بطولة منذ 2012.

وفي مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، أجهز سيبي أخيرا على جونج العنيد الذي كان الإرسال الثاني نقطة ضعفه.

واستغل سيبي المصنف 98 عالميا خمس من 13 فرصة لكسر الإرسال ليحقق فوزا مريحا في نهاية المطاف.