أعرب الفنان عمرو دياب عن امتنانه لفترة الثلاث سنوات التي قضاها في معهد الموسيقى العربية، قائلًا: «تتلمذت على يد فطاحل في معهد الموسيقى العربية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس السبت، أنه «لم يكمل المعهد ثم بدأ مشواره الفني»، مؤكدًا أن أنه يحب العمل ضمن مجموعة وليس بشكل فردي.

وأوضح أنه متداخل مع المجموعة التي يعمل معها بشكل واضح، موضحًا: «بقولهم إني بخرج أغني أمام الأفراد، وممكن يبقوا قاعدين بطريقة فنية أوي لكن أنا من أتقبل المديح أو الذم، ومن الممكن شخص يقبلني أو يرفضني».

وتوجه بالشكر لفريق عمله بسبب ما يعانونه من تعب، معلقًا على الصورة التي نشرها برفقتهم قبل إطلاق ألبوم «سهران»: «لم ننم لمدة حوالي يومين، ناس بتشتغل وبنحب نشتغل ونهتم بالجمهور لإن الجمهور هو من يرفض أو يقبل العمل بأي شكل من أشكال».

وطرح الفنان عمرو دياب، الخميس الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «سهران»، وتضمن الألبوم أغنيات منها؛ «هيعيش يفتكرني»، «عم الطبيب»، «يا روقانك»، «حلوة البدايات»، «سهران».