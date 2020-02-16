فرنسا: اعتقال شريك فنان روسي نشر مقطعا جنسيا أطاح بمرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الأحد اعتقال شريك الفنان الروسي الذي أقر بمسؤوليته عن نشر مقطع الفيديو الجنسي الذي أطاح بمرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السباق الانتخابي لمنصب عمدة باريس.

كما أعلن مكتب الإدعاء في باريس اليوم أنه تم اعتقال شريك الرسام الروسي بيوتر بافلينسكي لاستجوابه على خلفية الاشتباه في تورطه في انتهاك للخصوصية ونشر صور جنسية دون موافقة صاحبها.

وكان بنجامين جريفو، وهو حليف مقرب من ماكرون، قد أعلن أمس الأول الجمعة انسحابه من السباق بعد نشر الصور على موقع على الإنترنت يحمل اسم بافلينسكي. وقام لاحقا بتقديم شكوى إلى الشرطة.

ويعمل حزب ماكرون، المنتمي إلى تيار الوسط، جاهدا للبحث عن مرشح بديل للانتخابات الرمزية إلى حد كبير، وذلك قبل شهر واحد فقط من الجولة الأولى للتصويت. وتتصدر العمدة الاشتراكية المنتهية ولايتها آن هيدالجو استطلاعات الرأي.