إدارة المنيا التعليمية تعلن بدء قبول ملفات المتطوعين حتى 23 فبراير

أعلنت إدارة المنيا التعليمية، بقيادة محمد أبو العيون، مدير عام الادارة، عن تنفيذ تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومحمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ببدء قبول ملفات المتطوعين لسد العجز في بعض والتخصصات، والعمل بمدارس إدارة المنيا التعليمية للراغبين من حملة المؤهلات العليا التربوية (التعليم العام والفني).

وأضافت الادارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التقديم بدءًا من اليوم الأحد 16/2/2020 ويستمر حتى الأحد 23/2/2020 بديوان عام الإدارة، على أن يبدأ عمل المتطوعين بالمدارس اعتبارا من 1/3/2020 ومن حق المتطوع الحصول على شهادة خبرة وكذلك شهادة تقدير في نهاية فترة عمله.