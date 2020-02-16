تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في تايوان

أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة في تايوان، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس (كورونا) المستجد.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية التايواني تشن شيه تشونج - حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الأحد - "إن المتوفى رجل في الستينيات من عمره كان يعيش وسط تايوان، وليس لديه سجل سفر للخارج في الآونة الأخيرة، وليس له أي اتصال معروف بأشخاص مصابين بالفيروس"، موضحًا أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد كيفية إصابة الرجل بالفيروس.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في تايوان بلغ 18 حالة حتى أمس السبت، وذلك وفقًا للجنة الوطنية للصحة في الصين.