«إتش سى»: 23 مليار جنيه إيرادات متوقعة لشركة سوديك 2020 ــ 2022

توقعت شركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية أن يكون عام 2020 أفضل بالنسبة لشركة سوديك نظرا لمشاريعها الكبيرة فى غرب القاهرة، وتحقيق ايرادات متوقعة من مشروعاتها تقدر بـ 23 مليار جنيه فى 2020ــ22.

استطاعت سوديك فى مارس 2019 الحصول على قطعة أرض بمساحة 2.1 مليون متر مربع فى امتداد الشيخ زايد من خلال اتفاقية مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبإيرادات متوقعة قدرها 43 مليار جنيه مصرى، حيث يحق لـ NUCA مبلغ أقصاه 15,3 مليار جنيه مصرى تسدد على 11 سنة منها 8،9 مليارات جنيه مصرى عبارة عن تسديدات ثابتة، بالإضافة إلى نسبة 15% تقريبا من التحصيلات السنوية علما بأن للمشروع له تكاليف تنمية تقدر بـ 13،3 مليار جنيه مصرى وتم اطلاق المشروع Vye فى نهاية شهر ديسمبر 2019 وتم تحقيق مبيعات قدرها 1 مليار جنيه. وفى عام 2019 أيضا، حصلت سوديك على موافقة الهيئة على المخطط الرئيسى لمشروع غرب القاهرة The Estates (0,63 مليون متر مربع) والذى مكن سوديك من إطلاق المشروع بعدها بشهر واحد وتم تحقيق مبيعات قدرها مبلغ 1 مليار جنيه مصرى فى حين تتوقع سوديك مبلغ 7,5 مليار جنيه مصرى كإيرادات من هذا المشروع. يمنح المشروعان مجتمعان لسوديك مساحة 2,73 مليون متر مربع جاهزة للتنمية فى غرب القاهرة مع إيرادات متوقعة تصل لـ 50 مليار جنيه مصرى على مدار العشر سنوات القادمة.

تمتلك سوديك أيضا مساحة أرض 6,74 مليون متر مربع غير مستغلة كمخزون أراض حالى متنوع مقسم فيما بين 42% تقريبا فى غرب القاهرة و41% فى شرق القاهرة إلى جانب 16% فى الساحل الشمالى.

وتوقعت «اتس سى» أن يكون عام 2020 أكثر إيجابية بالنسبة لسوديك بسبب اطلاق مشروعى The Estates و Vye. سوف يحظى مشروع SODIC East أيضا بنشاط كبير خاصة بعد أن أسندت الشركة أعمال الإنشاءات وافتتحت مرحلة شقق سكنية فى الربع الثالث من 2019.

وقالت التقرير الذى ادته الشركة إن سوديك ستكون فى وضع جيد يمكنها من الاعتماد على ميزانيتها القوية وقدرتها التنفيذية وتحصيلاتها النقدية القوية. نحن نتوقع تحقيق أرباح تقدر بـ 23 مليار جنيه مصرى خلال 2020ــ2022 من المشاريع المطلقة وحوالى 109 مليارات جنيه مصرى من المشاريع التى لم تفتتح. تشير توقعاتنا لتحصيلات نقدية تصل إلى 18 مليار جنيه مصرى على مدار الفترة 2020 ــ 2027 من المشاريع المطلقة منها 10,9 مليار جنيه مصرى رصيد عملاء وأوراق قبض.

وحددت «إتش سى» السعر المستهدف لسهم سوديك بـ 29,6 جنيه وبتوصية بزيادة الوزن النسبى للسهم، وقالت «نعتمد على منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) فى تقييمنا لنشاطى العقار والتأجير لسوديك ونقيم مخزونها من الأراضى غير المطورة باحتساب القيمة الحالية للتدفق النقدى الصافى المتوقع تحقيقه من تطوير هذه الأراضى وخصم صافى التكاليف. واخذنا فى اعتبارنا تسهيلات الدفع المنتشرة فى السوق حاليا والتى انتهجتها سوديك أيضا منها اتاحة دفع مقدم يصل إلى 5% والباقى بالتقسيط على 8 أعوام. خصم التدفقات النقدية (DCF) يساهم بـ 52% إلى تقييمنا للشركة وحوالى 48% من تقييمنا لسعر الأراضى، الأمر الذى يجعل نظرتنا إيجابية بالنسبة لسوديك فى ضوء القلق المبالغ فيه تجاه قطاع العقارات المصرى.