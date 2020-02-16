«التصديرى للحاصلات الزراعية» يبدء تطبيق إجراءات تضمن رفض الشحنات المصدرة

بدء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تطبيق عدد من الإجراءات على الشركات المصدرة لضمان عدم رفض الشحنات المصدرة، إضافة إلى تطبيق نظام التتبع للشحنات الرزاعية وذلك فى إطار خطة طموح وضعها المجلس لزيادة حجم صادرات القطاع.



وقال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس إن هذه الاجراءات تستهدف التأكيد على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى مختلف الدول وهو ما ساهم مؤخرا فى فتح أكثر من 15 سوقا تصديرية جديدة أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية. أضاف أنه بجانب تلك الإجراءات يقوم المجلس ايضا بتأهيل عدد من الشركات الجديدة بجانب قيام المجلس بتقديم دعم فنى للمزارعين والمصدرين الحاليين للـتأكد من اتباع الممارسات الزراعية الجيدة.



وأوضح الدمرداش، عزم المجلس زيادة عدد الاسواق التصديرية بشكل كبير خلال العام الحالى، بجانب التركيز على الاسواق التقليدية، وضعنا خطة طموح لزيادة صادرات القطاع بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مقابل 2.3 مليار العام الماضى وذلك، فى إطار خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 55 مليار دولار.



وأضاف، أنّ خطة المجلس تتركز فى فتح أسواق جديدة لصادرات الحاصلات، وتحديدا فى جنوب شرق آسيا، وبينها أسواق الفلبين وتايلاند، السوق الآسيوية الاكثر فرصا بجانب افريقيا.



هدف المجلس الحالى هيكلة القطاع وتهيئة البنية التحتية للتصدير والانضمام لاتفاقية «يوبوف» (حماية الأصناف النباتية)، لدينا تصور واضح لكل المشكلات والتحديات وسنعمل على حلها ــ حسب كلام الدمرداش.



الجدير بالذكر، أنّ قيمة متأخرات دعم الصادرات الخاصة بقطاع الحاصلات تترواح ما بين 1ــ 1.5 مليار دولار، يذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت نحو 4.3 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.3 مليار دولار خلال الموسم التصديرى المنتهى 2018 / 2019.