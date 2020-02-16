بيلوسي عن تمزيق خطاب ترامب: أدركت وجود أمور مرفوضة بكل صفحة تقريبا

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإمكانه القول إنه نال البراءة بعد إسقاط مجلس الشيوخ التهمتين عنه بقضية عزله، إلا أنه سيبقى متهما للأبد؛ على حد تعبيرها.

جاء ذلك في مقابلة لبيلوسي مع كريستيان امانبور -رئيسة المراسلين الدوليين لـ"سي إن إن"- حيث أوضحت: "لا يمكن أن تكون هناك براءة إلا إذا كان هناك محاكمة ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة دون شهود ووثائق، وعليه يمكنه (ترامب) القول إنه نال البراءة ويمكن للعناوين القول إنه نال البراءة ولكنه سيبقى متهما للأبد".

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" عربي، دافعت بيلوسي عن موقفها بتمزيق خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه ترامب، حيث قالت إنها لم تنو تمزيق نسخة من الخطاب، ولكنها عندما كانت تقرأ فيه "أدركت أنه وفي كل صفحة تقريبا كان هناك أمر مرفوض".

ويشار إلى أن مقابلة بيلوسي جاءت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا وستعرض المقابلة كاملة على "CNN" الاثنين.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي برأ الرئيس دونالد ترامب بعد أن انتهت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ إلى أنه غير مذنب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس، وهما تهمتان وجههما مجلس النواب في ديسمبر الماضي إلى ترامب.