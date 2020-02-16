 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 72 حالة - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 72 حالة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 9:30 ص

أعلن مسئولو الصحة في سنغافورة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 72 حالة.

وقالت وزارة الصحة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن جميع الحالات الجديدة ليس لها سجل سفر حديث إلى الصين ولكنها مرتبطة بحالات إصابة مؤكدة سابقة في البلاد.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد تعافى 18 مريضا حتى الآن من الفيروس وخرجوا من المستشفى بينما لا يزال هناك 54 حالة في المستشفى يرقد 6 من بينهم في حالات حرجة.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

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