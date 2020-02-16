معوقات الاستثمار فى المنشأت السياحية تتصدر أجندة اجتماعات للجنة الوزارية العليا للسياحة

تبحث اللجنة الوزارية العليا للسياحة فى اجتماعها القادم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير السياحة الدكتور خالد العنانى والوزراء المعنيين، جميع المشاكل والقضايا التى تواجه المنشآت السياحية وتأتى فى مقدمتها التعديات من قبل المحليات والتدخل فى نشاط المنشآت السياحية، دون وجه حق أو سند قانونى.



وتقدمت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى بملف شامل للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار تضمن المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية والحلول المطروحة لها من بينها الاشتراطات التعسفية للحماية المدنية، وكود الإسكان، وكذا العقبات التى تضعها هيئة التعمير بوزارة الاسكان ووزارة الرى تجاه العائمات سواء الثابتة أو المتحركة، فضلا عن الأزمة الأخيرة مع العائمة الثابتة «القصر» الراسية على شط النيل أمام مركز التجارة العالمى ببولاق، وتوقفها وتعرض استثمارات بأكثر من 200 مليون جنيه للخطر، إلى جانب تشريد أكثر من 450 عاملا يعملون بها، وأهمية البحث عن بدائل لحل هذه الأزمة، وكذلك مشكلة فرع الغرفة بمحافظة جنوب سيناء والذى يعانى من توقف نشاطه من قبل المحافظة، مما يؤدى إلى عدم القدرة على خدمة أعضاء الغرفة بالمحافظة.



وقال عادل المصرى إن استجابة وزير السياحة والآثار، لما تم عرضه من مشاكل وأزمات، كانت فورية حيث قرر الوزير بوضع مشاكل المحليات والحماية المدنية على جدول أعمال الإجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا للسياحة لاتخاذ القرار المناسب.



كما وعد الوزير بعرض المشاكل الخاصة بالمنشآت السياحية، مع هيئة التعمير فى الاجتماع المقبل، حيث إنه عضو بحكم منصبه فى الهيئة، للتوصل إلى حل مناسب يرضى جميع الأطراف.



وبالنسبة لمشكلة المركب العائم الثابت «القصر» أكد رئيس غرفة المنشأت السياحية، أن وزير السياحة والآثار، قد وعد بعرض هذه الشكوى على المسئولين والبحث عن حل يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارت وضمان تأمين العمالة من التسريح والبطالة. وأعلن رئيس غرفة المنشأت السياحية ترحيب وزير السياحة والآثار، بالفكرة التى طرحتها الغرفة، حول تقييم المطاعم والمنشآت أعضاء الغرفة من حيث جودة وصحة وسلامة الغذاء، عبر إجراء مسابقة فيما بينها من أجل الحصول على أعلى التقييمات.. مشيدا بالفكرة مقترحا تسميتها «سيلفر لوتس» أو زهرة اللوتس الفضية، على أن يتم تكريم المنشآت الفائزة بأعلى درجات التقييم فى الاحتفالات التى تقيمها الوزارة بمناسبة يوم السياحة العالمى.