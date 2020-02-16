تشويه جدارية لفنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي

تم تشويه أحدث لوحة جدارية لفنان الشارع الشهير الغامض بانكسي، وذلك بعد أقل من يومين من الكشف عنها لأول مرة.

وتصور أحدث أعمال بانكسي، التي تم اكتشافها يوم الخميس الماضي، فتاة تمسك بنبلة وتقذف بها الورود على الجزء الأعلى من جدار منزل رمادي اللون في مدينة بريستول غربي إنجلترا.

وفسر سكان بريستول اللوحة الجدارية على أنها إشارة إلى عيد الفالانتاين، الذي تم الاحتفال به أمس الأول الجمعة .

وفي منشور على حسابه على انستجرام، أقر بانكسي أن اللوحة الجدارية هي من أعماله.

وتعرضت الجدارية للتشوية، حيث قام شخص ما برش طلاء وردي اللون كتب به عبارة لم يتضح المقصود بها في البداية، لكنه يشير علي ما يبدو إلى مجلس مدينة بريستول.

ولا تزال هوية بانكسي تشكل لغزا. ومن المعروف أنه جاء من بريستول وانتقل إلى لندن في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وصنع بانكسي اسما لنفسه من خلال صور مثيرة للجدل في اغلب الأحيان وتنتقد المجتمع الحديث.