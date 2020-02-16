قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس الأهلى للصرافة ــ المملوكة للبنك الأهلى المصرى ــ إن الشركة جذبت حصيلة من النقد الاجنبى خلال شهر يناير الماضى، بما يعادل 1.6 مليار جنيه.



ونجحت خلال عام 2019 فى جذب حصيلة من العملات الأجنبية بما يعادل 12.5 مليار جنيه تم بيع جزء منها لتلبية احتياجات العملاء مباشرة والباقى تم التنازل عنه لصالح البنك الأهلى المصرى.



وقال محيى الدين إن الشركة حصلت على موافقة البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى وهيئة للاستثمار لزيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه، مقابل 200 مليون جنيه تم استخدمها فى عمليات التوسع وانشاء فروع للشركة.



وتستعد الشركة لافتتاح فرعها رقم 36 بمدينة دمنهور، حيث افتتحت خلال شهر يناير الماضى ثلاثة فروع جديدة فى مدن دسوق، بلبيس، دشنا.



وتخطط شركة الأهلى للصرافة للوصول بعدد فروعها إلى 50 فرعا بنهاية العام الجارى 2020 ووفقا لتصريحات محيى الدين.



وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأن شركة الأهلى للصرافة التى تعد إحدى أذرع الخدمات المالية التى يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلى المصرى تم تأسيسها عام2017 توازيا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة فى استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وذلك برأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل إلى 400 مليون جنيه، واستطاعت الشركة من خلال إدارتها المحترفة وجهود العاملين بها الذين وصل عددهم إلى 270 موظفا بنهاية عام 2019، يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والتدريب، وتوافر خدمات استبدال العملات من خلال تطبيق أفضل منظومة لدور شركات الصرافة فى مصر مما ساهم فى احتلالها مركز الريادة بين شركات الصرافة المصرية واكتسابها لثقة المواطنين، إضافة إلى تيسير الوصول إلى العملاء فى مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة منذ إنشائها، وهو ما يؤكد تبنيها لخطة انتشار مدروسة وفعالة.