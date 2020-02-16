انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للفنون والثقافة على صفحة نهر النيل

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انطلق اليوم الأحد، مهرجان موكب مراكب الفرق المشاركة بمهرجان أسوان الدولي للفنون والثقافة على صفحة نهر النيل وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة والدكتورة هبة يوسف، المشرف على قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والفنان هشام عطوة والفنان محمد الشافعي وقيادات العمل الثقافي بإقليم الجنوب الثقافي.

قدمت الفرق المشاركة رقصات تعبر عن الفنون الفلكلورية لبلادها بالأزياء التقليدية المميزة لكل منها كما قدمت فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة رقصات تعبر عن أقاليم مصر المختلفة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى ٢٠ فبراير ويشارك فيه ١٣ دولة من مختلف قارات العالم ومنها سيريلانكا وروسيا ورومانيا والمكسيك وبلغاريا وبولندا وصربيا واليونان، فضلا عن 5 دول عربية هي الإمارات والمغرب وفلسطين والسودان والجزائر.

وتشارك 10 فرق مصرية من فرق قصور ثقافة: أسوان ، شلاتين و الشرقية وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد ومطروح وبور سعيد والعريش وتوشكى.